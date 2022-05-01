СБУ знешкодила диверсантів, які збиралися збити пасажирський літак [ Редагувати ]
Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Про це інформує пресслужба відомства.
Агенти генштабу збройних сил рф готували теракт – планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі.
В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger".
Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі.
До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил рф та має позивний "Морпех".
Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.
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