Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра побічно розкритикував росію. Зокрема, за "варварськи зруйнований" Маріуполь в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Повідомляється, що Франциск назвав російську війну проти України "моторошним регресом людства" і заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".

У той же час він закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинилися в пастці на металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Крім того, під час свого полуденного благословення Франциск побічно розкритикував росію, заявивши, що Маріуполь був "варварськи обстріляний і зруйнований".