Папа Римський розкритикував росію за "варварськи зруйнований" Маріуполь [ Редагувати ]
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Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра побічно розкритикував росію. Зокрема, за "варварськи зруйнований" Маріуполь в ході повномасштабного вторгнення в Україну.
Повідомляється, що Франциск назвав російську війну проти України "моторошним регресом людства" і заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".
У той же час він закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинилися в пастці на металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.
Крім того, під час свого полуденного благословення Франциск побічно розкритикував росію, заявивши, що Маріуполь був "варварськи обстріляний і зруйнований".
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