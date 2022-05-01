В неділю, 1 травня, стався вибух в Ізюмі в районі штабу 2 армії окупантів. Про це повідомив радник МВС України Антон Геращенко.

За його інформацією, там був начальник генштабу росії валерій герасимов, який особисто приїхав керувати наступом на Слов'янськ, і ще сотні офіцерів. Разом з тим, деякі російські телеграм канали повідомляють, що начальника генерального штабу збройних сил рф валерія герасимова було поранено на території України.

Герасимов отримав осколкове поранення верхньої третини правої гомілки без перелому кістки. Уламок витягнутий, небезпеки для життя немає.