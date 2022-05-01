Окупанти обстріляли касетними снарядами житлові будинки Миколаєва [ Редагувати ]
Вночі окупанти відкрили вогонь касетними снарядами по околицях Миколаєва. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки й подвір’я. Про це в Facebook повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь",
У подвір’ях мирних мешканці вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами.
Наразі інформації про постраждалих немає. Закликають не наближатися до підозрілих чи невідомих предметів.
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