Вночі окупанти відкрили вогонь касетними снарядами по околицях Миколаєва. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки й подвір’я. Про це в Facebook повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь",

У подвір’ях мирних мешканці вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами.

Наразі інформації про постраждалих немає. Закликають не наближатися до підозрілих чи невідомих предметів.