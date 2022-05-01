Зеленський підтвердив евакуацію з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію. Про це повідомляється в Twitter Зеленського.
Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже направляється на підконтрольну (Україні - ред.) територію".
Глава держави уточнив, що завтра евакуйованих з "Азовсталі" відправлять до Запоріжжя. Він подякував українській команді, яка разом зі співробітниками ООН бере участь у роботі з порятунку цивільних з території заводу,
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що евакуація мирних жителів із "Азовсталі" пройшла успішно. За його словами, територію заводу змогли залишити понад 100 українців, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.
Попереду ще багато роботи та багато людей. Проте Україна ще раз довела, що не залишає своїх людей. Навіть якщо це пекло.
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