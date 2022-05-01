Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію. Про це повідомляється в Twitter Зеленського.

Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже направляється на підконтрольну (Україні - ред.) територію".

Глава держави уточнив, що завтра евакуйованих з "Азовсталі" відправлять до Запоріжжя. Він подякував українській команді, яка разом зі співробітниками ООН бере участь у роботі з порятунку цивільних з території заводу,

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що евакуація мирних жителів із "Азовсталі" пройшла успішно. За його словами, територію заводу змогли залишити понад 100 українців, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.