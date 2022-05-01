Евакуацію жителів Маріуполя перенесено на 2 травня - міськрада [ Редагувати ]
Міська рада Маріуполя підтвердила евакуацію українців з "Азовсталі". Про це у Telegram-каналі повідомляє міська рада Маріуполя.
Вивозити людей з інших районів міста почнуть вже завтра.
Сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію.
З урахуванням безпеки, евакуацію цивільних з інших районів Маріуполя перенесено на 2 травня. Вивезення людей почнеться вже о 08:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".
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