Друга ракетка України Ангеліна Калініна стала автором гучної сенсації на престижному турнірі в Мадриді.

У матчі другого кола 25-річна тенісистка сенсаційно та більш ніж упевнено перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу. За два сети Ангеліна віддала суперниці лише три гейми. Зустріч тривала одну годину та 15 хвилин.

Калініна посідає 37-ме місце у рейтингу найкращих тенісисток планети, Мугуруса – 9-те. Гарбіньє – експерша ракетка світу.

У 1/8 фіналу турніру в Мадриді Калініна протистоятиме представниці Великої Британії Еммі Радукану, яка вже пройшла іншу українку – Марту Костюк.