Українка створила гучну сенсацію на престижному тенісному турнірі (відео) [ Редагувати ]
Друга ракетка України Ангеліна Калініна стала автором гучної сенсації на престижному турнірі в Мадриді.
У матчі другого кола 25-річна тенісистка сенсаційно та більш ніж упевнено перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу. За два сети Ангеліна віддала суперниці лише три гейми. Зустріч тривала одну годину та 15 хвилин.
Калініна посідає 37-ме місце у рейтингу найкращих тенісисток планети, Мугуруса – 9-те. Гарбіньє – експерша ракетка світу.
У 1/8 фіналу турніру в Мадриді Калініна протистоятиме представниці Великої Британії Еммі Радукану, яка вже пройшла іншу українку – Марту Костюк.
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