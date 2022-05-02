Частину України охопить заморозками і грозами [ Редагувати ]
Погода в Україні принесе нічні заморозки в деякі регіони, а в інших областях вдень ймовірні дощі і навіть грози. При цьому денна температура буде переважно високою.
"2 травня вночі у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптика Наталки Діденко, протягом дня температура повітря становитиме +14 +19 градусів, місцями у західних областях та у південній частині до +20 градусів.
Вночі прохолодно, +5+9, у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях буде холодніше, +2+5 градусів, а місцями на ґрунті заморозки 0-3 градуси.
За прогнозом Діденко, в понеділок дощі ймовірно пройдуть в західних областях, окрім Тернопільської, Хмельницької області, місцями на півдні. Під час дощу тут ймовірні грози.
На решті територій переважно сухо.
У Києві понеділок очікується теплим, максимальна температура повітря становитиме +15+18 градусів. Вночі +5+7 градусів, заморозків не буде..
Істотні опади в столиці 2 травня не передбачаються.
Найближчі дощі в столиці більш ймовірні 3-го та 9-го травня.
по темі
Цього року температура у травні буде вище за норму, а опадів очікується в межах норми
Український гідрометеорологічний центр застеріг мешканців низки областей від небезпечних погодних явищ
Останній тиждень місяця, 25 квітня - 1 травня, в Україні буде теплим, але дощовим
У 2022 році християни західного обряду відзначають Великдень 17 квітня, а східного - 24 квітня
Найтепліша погода в Україні завтра вдень - у четвер, 21 квітня, буде у східних областях - там очікується від +12 до +16 градусів