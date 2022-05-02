Угорщина блокуватиме нафтове ембарго щодо росії [ Редагувати ]
Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з росії. Зокрема, нафтове ембарго. Про це повідомляє Bloomberg.
Ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо поширення санкцій Європейського союзу проти росії на сферу енергетики.
Зазначимо, ЄС має намір запропонувати країнам-учасницям відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року. Угорщина залишається одним з найактивніших противників розширення санкцій.
Оскільки такі рішення вимагають одноголосності, комісії немає сенсу пропонувати санкції, що стосуються природного газу і сирої нафти, які обмежили б закупівлі в Угорщині.
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