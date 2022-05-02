Евакуація з Донбасу: час відправлення потягу з Покровська змінили [ Редагувати ]
У понеділок, 2 травня, відправиться евакуаційний потяг для жителів Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Час його відправлення був змінений.
Потяг відправиться о 14:30 (на дві години раніше) зі станції у Покровську. Він попрямує до станції Чоп на Закарпаття. Проїзд безкоштовний.
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