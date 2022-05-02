Президент Володимир Зеленський оцінив можливість застосування росією ядерної зброї проти України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

Він вважає, що немає повної впевненості у діях рф.

Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва рф, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, або будуть... Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть.

Зеленський додав, що російська армія не враховує наслідків своїх дій.