Латвія закликала громадян покинути Придністров'я [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Латвії закликає громадян не їздити в Придністров'ї. А тим латвійцям, які зараз перебувають у невизнаній державі, МЗС радить покинути її.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Латвії.
"У зв'язку з російською військовою агресією в Україні і діями Збройних сил поблизу молдавського кордону, ми настійно закликаємо громадян Латвії не відвідувати Придністровський регіон, а громадян, що знаходяться там, покинути регіон", - йдеться в повідомленні.
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