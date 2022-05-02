Міністерство закордонних справ Латвії закликає громадян не їздити в Придністров'ї. А тим латвійцям, які зараз перебувають у невизнаній державі, МЗС радить покинути її.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Латвії.

"У зв'язку з російською військовою агресією в Україні і діями Збройних сил поблизу молдавського кордону, ми настійно закликаємо громадян Латвії не відвідувати Придністровський регіон, а громадян, що знаходяться там, покинути регіон", - йдеться в повідомленні.