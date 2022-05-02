З початку повномасштабного вторгнення росії Україну покинули понад 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн осіб залишили свої будинки, але знаходяться на території країни.

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Найчастіше українці виїжджають в: