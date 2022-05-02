Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента росії володимира путіна припинити вторгнення на територію України. Заявив про важливість досягти найкращого майбутнього не ведучи одне з одним війни.

Під час виступу на пресконференції Берліні з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Шольц заявив, що світ повинен досягти кращого майбутнього разом, не ведучи один проти одного війни, а також забезпечуючи економічний та спільний розвиток.

Канцлер звернувся й до путіна, закликавши його припинити війну та спроби змінити кордони України.