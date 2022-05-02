росія планує провести мобілізацію для участі у війні з Україною ще більшої кількості "гарматного м'яса".

Про це в інтерв'ю "НВ" розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, Кремль планує здійснити мобілізацію на 9 травня. Він зазначив, що з тепер Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них у наявності і підраховувати, що вони можуть видавати за мобілізаційним нарядом.



"Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", – заявив Буданов.

На питання про те, яке завдання поставив Путін на 9 травня, начальник ГУР зазначив, що йдеться про перемогу на Донбасі.

"Це - їхня мета, але цього не буде, не встигають. Жодним чином не встигають", - підкреслив Буданов.