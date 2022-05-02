Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий воєнний злочин росії, яка завдала ракетного удару по Одесі. Жертвами обстрілу стали неповнолітні.

Зеленський вражений невибірковістю ударів рф. За даними президента, об'єкти та жертви обстрілу Одеси не мають жодного стосунку до військових цілей.

"Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика, поранили дівчинку. У неї осколкові поранення. Для чого це? Чим російській державі загрожували ці діти і цей гуртожиток? Ось так вони воюють, от і все", – заявив Зеленський.