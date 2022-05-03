ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом [ Редагувати ]
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Збройні Сили України звільнили селище Молодова під Харковом. Відзначилися бійці 92-ї бригади.
Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.
"92-а бригада звільнила селище Молодова, що поруч зі Старим Салтовим в Харківській області", - написав у своєму Telegram-каналі Геращенко.
Радник глави МВС опублікував відео, як українські військові ставлять прапор України над адміністративною будівлею селища. На кадрах також можна побачити місцевих жителів, які вітали визволителів.
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