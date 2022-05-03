В Одесі бійці ЗСУ збили ударний безпілотник окупантів [ Редагувати ]
У вівторок, 3 травня, Збройні Сили України збили над Одесою ворожий ударний безпілотник "Форпост". Вартість такого БПЛА досягає 7 млн доларів.
Про це повідомляє голова Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченко.
Сьогодні наші підрозділи протиповітряної оборони збили ще один ударний безпілотник "Форпост".
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