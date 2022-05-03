У вівторок ввечері, 3 травня, у Львові пролунали чотири потужні вибухи.

У місті оголошено повітряну тривогу. Спочатку очевидці чули гучний звук, схожий на проліт ракети. Після цього у місті пролунало декілька потужних вибухів.

Крім того, очевидці публікують фотографії хмари диму над Львовом.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі підтвердив вибухи у місті. Він також закликав мешканців Львова залишатися в укриттях.

В частині міста, за словами Садового, перебої з електропостачанням.