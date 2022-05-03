У вівторок, 3 травня, у Вінницькій області повідомляють про вибухи. Містян закликають залишатися в укриттях. Про це повідомляє "Суспільне",

На Вінниччині чутно звуки вибухів. Інформація уточнюється.

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях, адже повітряна тривога ще триває.

Згодом у Тelegram радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що дві крилаті ракети, що летіли до Вінниці, було збито протиповітряною обороною.