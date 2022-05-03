У Вінницькій області пролунали вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 3 травня, у Вінницькій області повідомляють про вибухи. Містян закликають залишатися в укриттях. Про це повідомляє "Суспільне",
На Вінниччині чутно звуки вибухів. Інформація уточнюється.
Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях, адже повітряна тривога ще триває.
Згодом у Тelegram радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що дві крилаті ракети, що летіли до Вінниці, було збито протиповітряною обороною.
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