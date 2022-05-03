Окупанти обстріляли системами залпового вогню та мінометами Сумську область [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 3 травня, Сумську області двічі обстріляли з території росії. Про це повідомляє ДПСУ.
Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.
Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню.
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