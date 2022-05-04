Європейські друзі допомагають нам тримати і медичний фронт. Столичний інститут раку із благодійниками з Нідерландів підписав контракт на постачання ліків. Медикаменти доправлятимуть за прискореною процедурою по всіх лікарнях країни.

Олександр Васильченко був на підписанні документа і готовий розповісти, як працює інститут і як допомагає онкохворим під час війни.

Головна місія - рятувати життя. Незважаючи на війну, лікарі Національного інституту раку безперебійно виконують свої професійні обов'язки. На початок повномасштабного вторгнення окупантів в медзакладі перебувало майже 400 хворих. Маленьких пацієнтів одразу вдалося відправити на лікування закордон. Адже спочатку були значні проблеми з поставками медикаментів. Та вже тиждень лікарі знову змогли виконувати надскладні операції.

Олександр Яцина, заступник директора Національного інституту раку з лікувально-координаційної роботи:

Нам допомагає зараз і МОЗ, і волонтерські центри, які щільно спілкуються і співпрацюють з нами. І наші партнери, і іноземні колеги, які з турботою відносяться до ситуації в країні, нас дивує таке ставлення, приємне ставлення, тому що ті речі, які ми запрошуємо, негайно виконуються.

І для того, щоб допомога надходила в стислі терміни, а головне - в місця, де вона найбільше потрібна, інститут раку підписав меморандум з міжнародною благодійною організацією Orphans Feeding Foundation. ЇЇ засновниця Меріам Ламберт розповідає, допомагає українським медикам з першого дня війни.

Меріам Ламберт, співзасновниця міжнародної благоднійної організації Orphans Feeding Foundation:

Цей меморандум дуже для нас важливий. Ми вже працюємо з інститутом раку та медзакладами. І ми б хотіли укласти партнерство з цією лікарнею, щоб бути у змозі допомагати швидко, бо в нас немає часу. Нам потрібний цей меморандум, щоб отримати більше донорів, більше підтримки від благодійників з європейських країн.

Андрій Шипко, директор Національного інституту раку:

Весь світ з Україною і ми переможемо, це головне. І я радий, що всі люди, особливо і США і Європа, Британія, всі сплотилися заради єдиної мети, щоби Україна перемогла. І ми перемагаємо, і ми це відчуваємо, тому що до нас приїжджають такі люди як Меріам, пропонують свої програми. У кожного свій фронт. Наш фронт - це боротьба за життя хворих.

Європейські волонтери готові надавати будь-яку допомогу. Від провізії та медичного устаткування до дороговартісних медикаментів. З логістикою ж обіцяють допомогати українські колеги.

Дмитро Ткачук, представник благодійного фонду "Милосердя та Здоров'я":

Ми хочемо більше надходжень зробити всіх медикаментів, щоб це було в більших об'ємах. Тому що ми зараз працюємо своїми силами, нашою командою, а хочемо зробити в більших масштабах, надати допомогу більшій кількості людей, які цього потребують дійсно.

Та найголовніше, каже Меріам, світ має побачити на власні очі, що відбуваєтсья в Україні.

Меріам Ламберт, співзасновниця міжнародної благоднійної організації Orphans Feeding Foundation:

Ми робимо це, бо хочемо допомогти. Я запрошую усіх приїхати до України та побачити на власні очі, що тут відбувається. Бо коли я повертаюся до Нідерландів, до ЄС і говорю з людьми, вони, звісно, підтримують українців. Але нам потрібна не лише їхня підтримка. Нам потрібні дії. Вони мають приїхати сюди до Національного інституту раку, поговорити з Олександром, аби зрозуміти, що потрібно робити вже негайно. Тому що зараз надходить багато пожертв, але через бюрократію іде також багато часу, аби все необхідне надійшло тим, хто цього дійсно потребує. Особливо тим, хто живе в маленькому селі. Тому ми сподіваємося, що після цього сюди приїдуть люди з Бельгії, Нідерландів, Німеччини - з усього світу сюди мають приїхати та побачити, яка трагедія тут відбувається. Тому що це не тільки заради них, а й заради наших дітей та нашої свободи.

Олександр Яцина, заступник директора Національного інституту раку з лікувально-координаційної роботи: