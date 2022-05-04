"Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом": Подоляк про агресію росії проти України [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що росія веде пряму війну проти українського народу. Попри деякі заяви росіян про війну з США, НАТО чи Заходом, Подоляк переконаний, що росіяни воюють саме з українцями на українській землі.
Про це повідомив радник глави ОП України Михайла Подоляка.
росія воює лише з Україною. Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом, про що постійно істерично заявляє РФ, виправдовуючи свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат. Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах.
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