Глава Євроради Шарль Мішель під час робочого візиту до Молдови прокоментував можливе розширення ЄС. За його словами, Європа подасть відповідний сигнал в найближчі два місяці. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Мішель під час візиту оцінив шанси Молдови отримати в прискореному порядку статус кандидата в члени ЄС, заявивши, що цей процес складний.

Важливо, щоб у ЄС було чітке бачення процесу вступу в ЄС. Це дуже складна дискусія з різних причин. Ви бачите, що ЄС - складна структура, тут діє право вето. Важливо, щоб ми прояснили, чого хочемо в майбутньому.

При цьому глава Євроради додав, що розширення ЄС - це політичний інструмент, тому вимагає обговорень. Сигнал про можливість розширення Європа зможе дати в найближчі два місяці.