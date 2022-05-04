Заборона ЄС на нафту з росії набуде чинності через шість місяців [ Редагувати ]
Європейська комісія запропонувала припинити постачання російської сирої нафти в країни блоку протягом шести місяців. Про це повідомляє Reuters.
При цьому нафтопродукти можуть перестати постачати в ЄС до кінця 2022 року.
План, якщо він буде узгоджений урядами країн ЄС, стане переломним моментом для найбільшого в світі торгового блоку, який як і раніше залежить від російських енергоносіїв і повинен знайти альтернативні поставки.
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