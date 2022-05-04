росія змінила тактику у війні: в Міноборони розкрили деталі [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
В Міністерстві оборони розповіли, як росія змінила тактику у порівнянні з першими днями війни. Тепер ворог намагається діяти за ситуацією та підлаштовуються під дії ЗСУ.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю НВ.
"Можу сказати, що зараз росіяни міняють тактику. Коли від початку вони планували захопити швидко Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді в них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Зараз вони вже діють по ситуації, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця", - розповіла Маляр.
За її словами, в цій війні у росіян була і поки що є перевага за кількістю особового складу та озброєнню.
"Але ми від самого початку переважали в стратегіях, рівню підготовки військових та інтелектуальному підході. Саме тому у противника більше втрат, фактично це заслуга нашого вищого військового командування", - зауважила Маляр.
При цьому, з іншого боку вона зазначила, не треба недооцінювати ворога, бо він потужний.
"Зараз, як я казала, ми бачимо іншу тактику, вони підлаштувалися під нас, діють схожим чином. Я нещодавно повернулася зі сходу, була в багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні. Зараз вона перейшла в формат такого собі обміну ходами", - резюмувала Маляр.
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