В Міністерстві оборони розповіли, як росія змінила тактику у порівнянні з першими днями війни. Тепер ворог намагається діяти за ситуацією та підлаштовуються під дії ЗСУ.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю НВ.

"Можу сказати, що зараз росіяни міняють тактику. Коли від початку вони планували захопити швидко Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді в них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Зараз вони вже діють по ситуації, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця", - розповіла Маляр.

За її словами, в цій війні у росіян була і поки що є перевага за кількістю особового складу та озброєнню.

"Але ми від самого початку переважали в стратегіях, рівню підготовки військових та інтелектуальному підході. Саме тому у противника більше втрат, фактично це заслуга нашого вищого військового командування", - зауважила Маляр.

При цьому, з іншого боку вона зазначила, не треба недооцінювати ворога, бо він потужний.

"Зараз, як я казала, ми бачимо іншу тактику, вони підлаштувалися під нас, діють схожим чином. Я нещодавно повернулася зі сходу, була в багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні. Зараз вона перейшла в формат такого собі обміну ходами", - резюмувала Маляр.