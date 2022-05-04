російська федерація може готувати нові провокації або ж збільшити кількість обстрілів у зв'язку зі святкуванням 9 травня. Україна намагається бути пильною на всіх напрямках.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії", - наголосив Мотузяник.

За словами речника Міноборони, для росії велика проблема те, що вона станом на сьогодні досі не досягла своїх стратегічних цілей. Також наразі немає інформації. щодо можливого проведення параду в Маріуполі на 9 травня.

"рф любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - відзначив Мотузяник.