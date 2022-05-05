Нове відділення - на вимоги воєнного часу - відкрили у Волинській обласній лікарні. Це хірургія кисті. Спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травм. Допомогу тут готові надати всім. І військовим і цивільним.

18-річний Максим щойно після операції.

Максим Скуба, пацієнт відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні:

Зараз добре, після операції вже й виспався.

Найближчі кілька тижнів на пацієнта очікують перев'язки. А лікарі спостерігатимуть за прооперованою рукою.

Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні:

Ознаки запалення відсутні, набряк незначний. Ми бачимо, що сухожилок виконує свою функцію, тобто пальчик у нігтьовій фаланзі згинається.

Руку Максим пошкодив місяць тому, коли рубав дрова.

Максим Скуба, пацієнт відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні:

Сокира зіскочила з колодки й по руці попало мені… Я болю тоді не відчував, у стані шоку, так скажемо… Завезли в лікарню Рожищенську, там мені зашили...

Три тижні після операції юнак був у гіпсі. Проте, щойно його зняли - Максим розірвав сухожилля знову. Тож ця операція - вже друга. Хірурги перевіряють рухливість кінцівки.

Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні:

Великий палець, або перший палець… забезпечує 50% функції… Тобто коли людина не може зігнути перший пальчик, вона не може щось міцно взяти, вона не може, наприклад, скористатися ручкою, щось написати, не може взяти ключ у руки.

Хлопця прооперували в умовах відділення екстреної медичної допомоги. Сертифіковану спеціальність у лікарні запровадили, зважаючи на виклики воєнного стану.

Микола Галей, медичний директор Волинської обласної клінічної лікарні:

Це дає повний спектр оперативних втручань… З патологією як побутовою, патологією при різних травмах, при різних ДТП, патологією, яка виникає внаслідок військової травми тощо.

Звертатися до відділення нині можна за направленням сімейного лікаря або через екстрену допомогу, якщо травма вимагає негайного хірургічного втручання.