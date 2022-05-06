Із простреленими ногами вона продовжувала керувати автівкою заради порятунку людей. 15- річна Ліза із Попасної врятувала трьох чоловіків та жінку. Із міста, де зараз російська армія обстрілює мирне населення, дівчина вивозила пораненого у машині. Дивом їм вдалося дістатись до позицій українських військових. І лише тоді наші хлопці відвезли поранених у лікарню.

Сьогодні Лізу спеціальним потягом доправили до Львова. Про її стан розкаже Христина Гашенко.

Львів. Біля однієї із залізничних станцій на евакуаційний спецпотяг чекають медики. За попередньою інформацією, до них везуть постраждалих.

Роксолана Павлишин, лікар невідкладних станів, працівниця медицини катастроф:

У нас є апарат штучної вентиляції легень, у нас є дефібрилятор, у нас є ноші для цього, у нас є всі необхідні медикаменти, в повному обсязі ми надаємо допомогу.

Привезли 15 поранених. Більшість із них у лежачому стані із тяжкими діагнозами. Серед пацієнтів – 15-річна Ліза. Дівчина потрапила під рашистський обстріл у Попасній. Того дня, із міста машиною вивозила жінку і трьох чоловіків, серед яких був поранений. Кермувати автівкою ще в дитинстві дівчину навчила мама. Тому боялись лише одного - аби не стріляли.

Єлизавета, жителька Попасної:

У нас мост идет, вниз едешь, а потом на верх: лежали мины в шахматном порядке, там проехать.. ну так было. Я проехала на машине - и потом дальше труп женщины лежал и столб, я это тоже проехала и потом - поворот направо, нас обстреляли, мне ноги.

Лізі російські солдати влучили в обидві ноги.

Єлизавета, жителька Попасної:

Пулями меня, коленки сквозных две, ну как не полностью, а так как бы кожу оттенуло и так просквользило. А на ноги, где платформа, у меня нет мизинца. Тоесть у меня его не оторвало и получеется такая рана до кости.

Та попри сильний біль від поранень, дівчина продовжувала керувати машиною.

Єлизавета, жителька Попасної:

Настолько могла, но ехала. - Тобто ти їхала, щоб завести їх у лікарню? - Да. И так получилось, что нас потом военные забрали и отвезли в Бахмут.

Серед поранених - і 15-річний Ігор із Сіверська.

Ігор, житель Сіверська:

Чай пил. Смотрел в окно и увидел то, что снаряд прилетел недалеко. Выбежал во двор, посмотреть. И услышал же выстрел. И начал бежать, этот за дом чтобы забежать. Не успел,меня волной накрыло и я отключился.

У хлопця рана на шиї та осколок у руці.

Поруч із Ігорем його бабуся, їй - 73. У старенької - єдине бажання:

Вылечить внука. У него там дыра. Надо что б его вылечили. Больше никаких.

На Ігора чекає операція та тривала реабілітація.

Андрій Дворакевич, хірург лікарні св. Миколая:

Планується етапне лікування, ймовірно, оперативне, дефект буде заміщено штучною шкірою. Орієнтований час лікування приблизно від 2-4 тижнів знаходження в клініці. А видужання може зайняти і місяці.

Тривала реабілітація чекає і на 15-річну Ліза. За останній місяць до львівських лікарень евакуювали понад 2 тисячі постраждалих від російської агресії.