Тим, хто залишається на окупованій території, доводиться слухати погрози

Українські захисники визволили кілька населених пунктів на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Точну кількість звільнених сіл та їхні назви у Генштабі поки що не називають. Тим часом ворог продовжує атаки та облаштовує інженерні позиції. А ще - веде вогонь по мирних селах і плодить фейки. Як живе за таких умов Херсонщина - подивіться наш огляд.

Окупанти посилюють обстріли з боку захоплених територій Херсонщини. Б'ють усюди, куди дістає артилерія. Ведуть вогонь по Миколаєву, потерпають селища Нововоронцовка, Осокорівка, Заградівка.

Євген Рищук, міський голова Олешок:

Сказать что ночь у нас тихая - тяжело называть. Потому что в нас не стреляют, но от нас летят постоянно. Я так понимаю, шо до 9 мая будет слышно все и везде.

Загарбники воюють навіть проти мертвих. Сліди від снарядів і понівечені надгробки - такий вигляд має тепер Осокорівський цвинтар.

Рашистських нападів зазнають і херсонські… вулиці. Ось русня завдає удару по камерах спостереження.

Усе складніше виїхати з Херсона. Є чутки, що обмеження діятимуть до 11-го травня. Проте декому таки вдається прорватися на свій страх і ризик на Дніпропетровщину чи в Миколаїв.

А напередодні автобус із переселенцями приїхав до Одеси.

Про виїзд із окупованої території розповіла 21-річна жителька Херсона, яка нині за кордоном. Дівчині з родиною вдалося залишити місто лише з другої спроби. Каже: було страшно і психологічно складно.

Марія, мешканка Херсона:

Были просто десятки блокпостов с русскими с отвратительными, грязными мразями, которые пришли на нашу землю. Я запомнила фразу: зачем вы уезжаете, мы же бомбим Николаев. Нужно было просто знаете, держать все силы, чтобы не сказать лишнего.

Тим, хто залишається на окупованій території, доводиться слухати погрози та жити за нав'язаними ворогом правилами. Загарбники просувають російську валюту за грабіжницьким курсом. До того ж область заполонили фальшивки!

Житель Херсонської області:

Если по-настоящему, рубль у нас начал ходить еще два месяца назад. Ну представте себе, заходит в магазин российский военный с автоматом, с оружием и спрашивает: а вы рубли принимаете, я вот хочу скупиться у вас, у меня рубли. Так вот, сложно было в такой ситуации ему отказать. И рубли еще тогда начали ходить. Просто они среди местных жителей не пользуются спросом.

У Херсоні ж, попри всі розмови, розрахунки нині в гривнях.

Ще одна ідея маріонеткової влади - закрити доступ мешканцям Херсонщини до соцмереж Instagram і Facebook. Таке заявив підозрюваний у держзраді Кирило Стремоусов.

Вочевидь, рашистські ляльководи бояться, що українці вийдуть 9-го травня на мітинги й зіпсують пропагандистську картинку. А такі наміри - точно є.