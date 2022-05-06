На Волині пацієнти з нирковою недостатністю відтепер можуть зробити гемодіаліз [ Редагувати ]
Цього відділення чекали тисячі волинян із нирковою недостатністю, а вже через півтора місяця після відкриття воно стало рятівним і для мешканців окупованих територій України та військових. Адже їздити на гемодіаліз під час бомбардувань - майже нереально. А без такої процедури - людина просто не виживе.
63-річний Анатолій - з Охтирки Сумської області. Розповідає, проблеми з нирками розпочалися 6 років тому, відтоді - тричі на тиждень чоловік проходив гемодіаліз. Та лікування під загрозу поставила війна.
Анатолій Малиш, пацієнт відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні:
Коли почали все бомбити, не стало води, не стало світла, а без цього ж апаратура не працює… Оце я тут тільки й живу… Як тільки трошки налагодиться, поїдемо, звичайно, додому.
Олексій - зі Славутича. Чоловік теж на гемодіалізі. Нині очікує на трансплантацію нирки. Донором стане його вітчим.
Олексій Соглаєв, пацієнт відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні:
Рік тому захворів на ковід - і розпочалися проблеми з нирками… Слабкість, непритомність… Тиждень я лежав, встати не міг, ні їв, ні пив… Поклали в нашу лікарню, потім перевезли в Київ, і там робили гемодіаліз… Десь через пів року, коли вітчим сказав, що в нього теж така група крові й є нирка, він віддасть.
Вже близько чотирьох місяців на гемодіалізі і 42-річний волинянин Сергій. Кілька років тому чоловік занедужав, тоді й дізнався, що народився з однією ниркою. Відтоді перебуває на обліку .
Сергій Гриб, пацієнт відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні:
Був приступ… Спочатку казав, що схоже на інсульт. - Ви знепритомніли? - Так….
Людмила Галагдіна, старша медсестра Волинської обласної клінічної лікарні:
По Серьожі ми дуже добре бачимо, тому що він стає відразу мокрим, блідим, і ми це дуже швидко бачимо й починаємо піднімати тиск усі.
Гемодіаліз - життєво необхідний для кожного з таких хворих. Адже хворі нирки замінює спеціальний апарат.
Ігор Насардінов, завідувач відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні:
У хворих у зв'язку з тим, що не працюють нирки, накопичуються азотисті шлаки, які проходячи через цю мембрану, переходять на іншу сторону, і йде їх скид, вони виводяться таким чином із організму… Без цього людина не зможе жити, тобто настає самоотруєння тими азотистими шлаками.
Гемодіалізу інколи потребують і в екстрених ситуаціях, зазначають медики. Молодого пацієнта привезли після обстрілів Луцького аеродрому.
Ігор Насардінов, завідувач відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні:
Був завалений цеглою, камінням і більше 2 годин був привалений. У таких пацієнтів, в яких довго стиснута кінцівка або тіло, може розвиватися т. зв. краж-синдром, або синдром позиційного стиснення, який небезпечний тим, що призводить до ураження нирок і виникає т. зв. гостра ниркова недостатність, що, зрештою, в нього й настало… Ми змушені були провести йому декілька сеансів гемодіалізу. Після того робота нирки відновилася.
За останні місяці відділення стало порятунком для людей із хворими нирками з різних куточків України.
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