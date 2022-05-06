Кулеба закликав ЄС якнайшвидше ввести нафтове ембарго [ Редагувати ]
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Влада України закликає Європейський союз якнайшвидше ввести нафтове ембарго росії. Зокрема для того, щоб почати розгляд газового ембарго.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми закликаємо ЄС ввести якнайшвидше повне нафтове ембарго проти рф. І негайно перейти до розгляду введення газового ембарго. Чим швидше це станеться, тим більше життів буде врятовано і тим швидше європейська економіка позбудеться залежності від росії в енергетичній сфері", - заявив він.
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