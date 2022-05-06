В Одесі та області пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: nationalinterest.org
російські окупанти завдали чергових ударів по Одеській області. У регіоні триває тривога.
Про це повідомляє Telegram-канал "Думская".
"В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті", – йдеться в повідомленні.
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