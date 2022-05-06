ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові звільнили в регіоні кілька населених пунктів.
Про це повідомляє Генштабу ВСУ.
В результаті наступу в Харківській області українські військові відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове і Перемога. Крім того, ЗСУ зуміли зайняти частину села Черкаські Тишки.
Водночас противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області. Окупанти продовжують систематичні обстріли позиції українських військових. Ворог використовує артилерію, авіацію і реактивні системи залпового вогню.
"Ворог намагався наступати в напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - додали в Генштабі.
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