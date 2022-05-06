На Сході ЗСУ ліквідували 15 окупантів та знищили склад з боєприпасами ворога [ Редагувати ]
російські військові не полишають спроб захопити Схід України. Про це повідомляє оперативно-тактичноге угруповання "Схід".
ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу та знищувати техніку.
Протягом доби, 6 травня, українські військові виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників.
Втрати ворога складають:
- особового складу - 15;
- БТР - 1;
- ББМ - 1;
- БМП - 1;
- артилерійські системи - 5;
- АТ - 1;
- БПЛА - 2.
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