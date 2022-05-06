Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для розблокування переговорів з росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого. Про це повідомляє Офіс президента України.

Також він наголосив, що знищення людей на "Азовсталі" унеможливить будь-які переговори з росією.

Щоб нам нормально почати говорити, треба відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення - до 24 лютого. Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії, і відійти туди військами.

Зеленський зазначив, що, хоча росія руйнує "всі наші мости", він вважає, що "не всі мости для цього зруйновані".