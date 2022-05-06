Зеленський назвав умову відновлення переговорів з росією [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для розблокування переговорів з росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого. Про це повідомляє Офіс президента України.
Також він наголосив, що знищення людей на "Азовсталі" унеможливить будь-які переговори з росією.
Щоб нам нормально почати говорити, треба відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення - до 24 лютого. Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії, і відійти туди військами.
Зеленський зазначив, що, хоча росія руйнує "всі наші мости", він вважає, що "не всі мости для цього зруйновані".
Мене обирав народ України як президента України, а не як президента міні-України.
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