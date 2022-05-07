На Харківщині окупанти знищили Національний музей Григорія Cковороди (фото, відео) [ Редагувати ]
У ніч на 7 травня окупанти знищили Національний музей ім. Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині.
Снаряд влетів під дах будинку, XVIII століття, біля якого було поховано українського філософа, почалася пожежа. Вогонь охопив усе приміщення музею. Син директора музею, який охороняв експозицію, отримав травми і був госпіталізований.
О 8:05 пожежа в музеї Сковороди була ліквідована. Площа займання становила 280 кв. м.
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