Ембарго на російські нафту та газ не зможе миттєво зупинити агресію росії проти України. Проте заборона російських енергоресурсів сповільнить фінансування війни. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі канадського телеканалу CBC News.

Це не зупинить вторгнення миттєво, але це допоможе нам боротися з ворогом, який ставатиме дедалі слабшим, і з часом у нього не буде коштів для фінансування злочинів і цієї війни.

Він також подякував Канаді за те, країна однією з перших запровадила ембарго на російські газ та нафту. Він закликав європейські країни наслідувати приклад Канади та позбавити росії засобів для фінансування війни.