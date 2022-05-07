Волинські студенти майструють сонячні батареї для військових [ Редагувати ]
Сонце - на нашому боці. В одному з вишів Волині студенти й викладачі виготовляють сонячні зарядні модулі, які здатні одночасно живити чотири ґаджети. Такі пристрої корисні в польових умовах, що важливо для наших військових. А ще їхня конструкція доволі проста, а ціна - відносно низька. Сніжана Сидорук бачила виробництво на власні очі.
Це власне завершена конструкція - модуль для підзарядки смартфонів, павербанків та інших гаджетів на основі сонячної панелі. Автономна станція.
Професор Олександр Мартинюк показує готову сонячну панель. Такі замовили українські військові. Прилад надзвичайно корисний у польових умовах. Модуль легкий портативний. Панель не боїться дощу, лише механічних пошкоджень.
Її можна розмістити практично будь-де. Сперши, наприклад, там під дерево, декілька цеглин. Тобто побажання якраз було щоби вона мобільна, щоб її можна було швидко забрати, демонтувати, перенести.
Зарядний пристрій від сонця розробили у цій лабораторії Волинського національного університету. Тут віднедавна викладачі та студенти майструють такі прилади. Деякі складові купували. Гроші на них збирали усім вишем. А деякі - виготовили на своєму 3D-принтері.
Назар Грабець, студент Волинського національного університету імені Лесі Українки:
Корпус для пристроїв розробляється засобами дективної технології, тобто 3D модель готується за допомогою комп'ютерної програми, після чого вона готується та роздруковується на 3D-принтері.
Конструкція у сонячної зарядки доволі проста. Монтують її лише за кілька днів.
В її основі - сонячна панель і модуль, який зібраний власноруч на основі перетворювачів напруги 15 вольт на 5, що необхідно для підзаряджання.
Коли змонтовані всі модулі, то ми вже припаюємо до клем від сонячних батарей і панель буде готова. Це вже фінальна стадія. Модулі припаюємо до сонячної панелі і панель готова.
Такий автономний модуль може заряджати чотири гаджети одночасно. Так, як і звичайна зарядка від мережі. А працює доти, доки триває світловий день, навіть у похмуру погоду.
Сергій Панкевич, аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки
Під'єднуємо. Нічого немає. Тільки подається сонячне світло. Пішла зарядка.
Один такий зарядний пристрій обходиться приблизно у дві тисячі гривень. І це в рази дешевше, ніж промислові аналоги з акумуляторами. У своєму виробі науковці намагалися втілити усі побажання наших військових.
Олександр Мартинюк, професор кафедри експериментальної фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки:
Щоби система була дешева максимум, мобільна. Щоби в разі, наприклад втрати чи пошкодження - вона не мала значної такої матеріальної цінності. Бюджетний варіант при мінімальних затратах фінансових.
Студенти та викладачі змайстрували вже кілька таких сонячних зарядок. Їх передали бійцям. В університеті на Волині кажуть - майструватимуть такі панелі доти, доки в цьому буде потреба наших захисників.
Олександр Мартинюк, професор кафедри експериментальної фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки:
Зараз всі, хто чим може і як може застосувати свої знання, вміння, навички ресурси фінансові, вкладають в одну ціль - це в найшвидшу перемогу.
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