За час війни переселенки вже народили більше сотні немовлят

Кожне маленьке життя - нова маленька перемога. На Дніпропетровщині за час війни народилось понад 2700 немовлят. При чому до статистики потрапили не лише породіллі з області, а й жінки-переселенки. Ще понад 300 вагітних стоїть в області на обліку.

26-річна Катерина Гельмуліна чекає на малюка вже найближчими днями. Жінка евакуювалася з Добропілля, що на Донеччині. Розповідає, дорога була дуже складною, 200 кілометрів долали понад 10 годин.

Катерина Гельмуліна, переселенка з Донеччини:

Ехали вообще не в Днепр, мы ехали в Ивано-Франковск. Так как дорога была 10 часов, после этого запретили ехать дальше. Срок большой.

У Дніпрі вже майже місяць. Її прихистили місцеві жителі. Катерина вже нікуди переїжджати не збирається, каже народжуватиме тут.

Катерина Гельмуліна, переселенка з Донеччини:

Здесь мне очень нравится. Если сравнивать наш роддом и тут. Я сразу пришла и поняла, что наверное мы даже и ехать никуда не будем. Тут и условия более квалифицированные и больше спектр здачи анализов чем у нас.

До Дніпропетровщини вже приїхало більше як 200 тисяч переселенців, з них 300 породіль. Жінки вже стали на облік у медичних центрах і чекають на пологи.

Олена Рибка, головна спеціалістка відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА:

Не проблема, якщо ви переїхали з іншого міста чи області й хочете стати на облік за вагітністю. Ви приносите до будь-якого центру первинної медико-санітарної допомоги. Звідти Вас скерують де найближчій від вас знаходиться центр, який бере вагітних на облік.

За час війни переселенки вже народили більше сотні немовлят. У центрі здоров'я кажуть, те, що пережили вагітні - позначилося на їхньому стані. Та тут у Дніпрі надають їм максимально допомогу. Проводять консультації, працюють з амбулаторними й стаціонарними пацієнтами. Працюють психологи.

Оксана, директорка центру здоров'я:

Звичайно на фізичний стан таких пацієнтів впливає. І впливає не кращим чином. В залежності від того, з якою патологією звертається пацієнт, йому надається допомога.

Вагітні, які виїхали за кордон, можуть, навіть, дистанційно оформити декретну відпустку. Для цього їм треба у лікаря, в тому місці, де вони перебувають, взяти довідку про стан здоров'я та перебіг вагітності.

Олена Рибка, головна спеціалістка відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА:

Копію цієї довідки ви відправляєте родичам або на пряму лікареві, якщо ви маєте його контакт. Ця довідка перекладається на українську мову, пастеризується і вам відкривається медичний висновок, навіть, якщо це пізніше відбулося ніж 30 тижнів, і ви отримаєте тут всю допомогу, яка запланована.

Де б породіллі не були, як би добре до них не ставилися і яку б допомогу не отримували. Майбутні мами мріють про одне - перемога і повернення додому.

Катерина Гельмуліна, переселенка: