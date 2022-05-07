Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти переважно обстрілюють російськомовні міста України. Таким чином, ворог мститься російськомовним українцям.

За його словами, головною помилкою кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків та Маріуполь.

Резніков додав, що ракетними ударами ворог мститься російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".

"Вони по суті помстилися і мстяться далі українцям російськомовним, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних уражень в міста, де переважає російськомовне населення", - сказав він.