Рєзніков назвав головну помилку кремля [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти переважно обстрілюють російськомовні міста України. Таким чином, ворог мститься російськомовним українцям.
За його словами, головною помилкою кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків та Маріуполь.
Резніков додав, що ракетними ударами ворог мститься російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".
"Вони по суті помстилися і мстяться далі українцям російськомовним, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних уражень в міста, де переважає російськомовне населення", - сказав він.
по темі
У росіян виникли проблеми з логістикою, що теж стало наслідком невдалого планування
Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі рф
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав нездатність Ради безпеки цієї організації запобігти війні і зупинити її
Зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки й розвідки боєм
Президент росії володимир путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України