Зеленський: візит Байдена в Україну був би важливим сигналом [ Редагувати ]
Президенту США Джо Байдену варто приїхати в Україну і своїми очима побачити наслідки всіх тих звірств, які творять в Україні російські окупанти. Крім того, це був би дуже важливий сигнал всьому нашому народу.
Про це в інтерв'ю сказав президент України Володимир Зеленський телеканалу Fox News.
Він нагадав, який великий вплив справив візит британського прем'єра, і запевнив, що Україна завжди чекає Джо Байдена у себе в гостях.
"Ви уявіть, що означає для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США - наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом", - сказав Зеленський.
по темі
Президент США Джо Байден назвав "контрпродуктивним" витік даних про обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомляє NBC. На думку глава Білого дома, таки витоки "відволікають від цілей США"
Відповідний указ найближчим часом має підписати американський лідер Джо Байден
Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з 43-м президентом США Джорджем Бушем
Президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну