У неділю, 8 травня, в Україні та світі - День пам'яті та примирення. Важлива дата, яка була створена для вшанування всіх тих, хто загинув під час Другої світової війни 1939-1945 років.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення. Глава держави наголосив, що цього року слова "Ніколи знову" звучать зовсім інакше.

Володимир Зеленський зазначив, що весь цивілізований світ, який згадує всіх жертв нацизму в Другій світовій війні, цього дня каже "Ніколи знову". Однак слово "Ніколи" стерли 24 лютого ударами ракет, які розбудили всю Україну. Тому тільки залишилося "Знову".

Глава держави зазначив, що для багатьох українців, попри травень на календарі, досі триває лютий.

"Чи може бути чорно-білою весна? Чи може бути вічним лютий? Чи можуть золоті слова втратити ціну? На жаль, Україна знає відповіді на всі ці запитання. На жаль, ці відповіді – так", – наголосив Зеленський.