В неділю, 8 травня, захисники Маріуполя дають прес-конференцію з "Азовсталі".

Ситуація на "Азовсталі"

Противник веде постійні обстріли. Лише за минулу ніч бійці нарахували близько 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, снайпери, а піхота намагається йти на штурм.

"Азов" не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з "Азовсталі"

В останні три дні проводилася евакуація цивільних, але "Азов" не може підтвердити, що були евакуйовані всі.

"Оскільки жодна міжнародна організація або владна структура, жоден український політик не приїхав на "Азовсталь", немає спецтехніки, щоб розібрати завали. І дуже шкода, що це все супроводжується словами про те, що "ми все зробили" і "наказ виконано", - зазначив Паламар.

На території заводу дуже багато загиблих військових та мирних жителів, а кількість загиблих мирних жителів Маріуполя йде на десятки тисяч. Також на "Азовсталі" багато поранених військових, які підлягають евакуації в першу чергу.