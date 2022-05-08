США повернули своїх дипломатів до посольства у Києві [ Редагувати ]
В неділю, 8 травня, Сполучені Штати Америки (США) повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Посольство на Сікорського, 4 має відкритися після більш ніж тримісячної евакуації до Польщі.
Про це повідомляється у Twitter репортера WSJ Вів'єн Салама.
"Представники США прибувають до посольства у Києві вперше після евакуації у лютому", - підписала вона опубліковане відео.
Зазначимо, на початку травня американські дипломати відновили роботу в Україні, але залишалися у Львові. При цьому тимчасова повірена в справах США Крістіна Квін сподівалася, що повернутися в столицю вийде до кінця місяця.
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