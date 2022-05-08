Президент росії володимир путін постійно погрожує ядерною зброю, бо звик використовувати шантаж. І "червона кнопка" в цьому випадку не виняток. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Політика ядерного шантажу - це давня "гра" на витримку від Путіна. Всі його "героїчні" завоювання супроводжувалися погрозами цивілізованому світу",- йдеться в повідомленні.

В Центрі нагадали, що сьогодні шантажують Україну та застерігають країни ЄС та Штати не допомагати боронити суверенітет наших кордонів.

Як повідомлялось, в НАТО не мають даних, які б вказували на те, що російський ядерний арсенал був приведений на більш високий рівень готовності. В Альянсі роблять все для того, щоб мінімізувати цей ризик.