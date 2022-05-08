В РНБО пояснили, нащо путін постійно погрожує ядерною зброєю [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент росії володимир путін постійно погрожує ядерною зброю, бо звик використовувати шантаж. І "червона кнопка" в цьому випадку не виняток. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Політика ядерного шантажу - це давня "гра" на витримку від Путіна. Всі його "героїчні" завоювання супроводжувалися погрозами цивілізованому світу",- йдеться в повідомленні.
В Центрі нагадали, що сьогодні шантажують Україну та застерігають країни ЄС та Штати не допомагати боронити суверенітет наших кордонів.
Як повідомлялось, в НАТО не мають даних, які б вказували на те, що російський ядерний арсенал був приведений на більш високий рівень готовності. В Альянсі роблять все для того, щоб мінімізувати цей ризик.
по темі
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що на 9 травня володимир путін може заявити про анексію Донецької та Луганської та Херсонської областей
Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі рф
Президент рф володимир путін може офіційно оголосити Україні війну 9 травня, замість своєї "спеціальної військової операції"
Зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки й розвідки боєм
Президент росії володимир путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України