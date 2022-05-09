"Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного" - Зеленський [ Редагувати ]
В понеділок, 9 травня, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.
Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного.
"Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!", - підсумував президент.
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