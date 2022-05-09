Окупанти знову штурмували "Азовсталь" [ Редагувати ]
Окупанти продовжують атакувати маріупольську "Азовсталь". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Після виїзду колони ООН за межі Донецької області війська рф знову спробували прорватися.
Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації.
Проте українські захисники зупинили окупантів та відбили чергову ворожу атаку.
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