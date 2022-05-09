Німеччина й надалі підтримуватиме нашу країну під час російської агресії. Президент російської федерації Володимир Путін не залишив іншого вибору.

Про це сказав Шольц під час виступу на конгресі Асоціації німецьких профспілок.

"володимир путін не залишає нам іншого вибору", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з російською федерацією.