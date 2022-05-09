"путін не залишає нам іншого вибору": Шольц про поставки озброєння Україні [ Редагувати ]
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Німеччина й надалі підтримуватиме нашу країну під час російської агресії. Президент російської федерації Володимир Путін не залишив іншого вибору.
Про це сказав Шольц під час виступу на конгресі Асоціації німецьких профспілок.
"володимир путін не залишає нам іншого вибору", - сказав Шольц.
За словами канцлера, Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з російською федерацією.
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