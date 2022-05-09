Триває бій за Рубіжне: окупанти провалили штурм на Воєводівку [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Зокрема, російські окупанти намагаються покращити своє тактичне положення та оволодіти містом.
Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що окупанти хочуть створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.
Також ворог здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка Луганської області. Зазначається, що окупанти успіху не мали та відійшли на раніше зайняті позиції.
по темі
Американська корпорація Lockheed Martin планує майже вдвічі збільшити випуск протитанкових ракетних комплексів Javelin - з 2100 до 4000 на рік
У бою з російськими окупантами загинув один із найкращих льотчиків України, колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС України Ігор Бедзай. Полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня.
Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ - Бахмут. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег.
З початку повномасштабного вторгнення втрати росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу
У понеділок, 9 травня, не проводитиметься евакуація в Луганській області